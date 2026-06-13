I dok vam telefon mirno stoji na stolu, iznutra traje pravi haos. Aplikacije stalno osvežavaju podatke, šalju notifikacije i proveravaju servere, dok vi ni ne znate da rade.

Instagram, Fejsbuk, vremenske prognoze, mejlovi i striming servisi, svi oni utiču na rad telefona i bateriju, čak i kada ih ne koristite.

Glavni razlog usporavanja je preopterećen RAM memorije. Kada telefon ima previše aktivnih aplikacija, sistem mora da premešta podatke i improvizuje, što usporava sve.

Kako proveriti ko "troši" telefon?

🔷Na Androidu, uđite u "Pokrenute aplikacije" ili "Upravljanje aplikacijama" i pogledajte šta radi u pozadini.

🔷Na Ajfon, proverite "Background App Refresh" i isključite sve što nije potrebno.

Šta možete učiniti:

🔷Zaustavite aplikacije koje ne koristite. Na Androidu to može preko dugog pritiska ili podešavanja; na Ajfonu isključite osvežavanje u pozadini.

🔷Očistite keš aplikacija, on se vremenom puni i usporava telefon.

🔷Uklonite animacije, žive pozadine i vidžete koji nepotrebno troše RAM.

🔷Na kraju, restartujte uređaj.

Rezultat? Telefon ponovo postaje brz, odzivan i štedljiv sa baterijom, kao kada ste ga prvi put izvadili iz kutije.