U saopštenju se navodi da će se sastanak Trampa i Makrona održati nakon samita G7 koji se sledeće sedmice održava u Francuskoj.



Makron će povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ugostiti Trampa u Versajskoj palati, mestu koje je simbol francusko-američkog prijateljstva, gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD, preneli su francuski mediji.



