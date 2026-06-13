U saopštenju se navodi da će se sastanak Trampa i Makrona održati nakon samita G7 koji se sledeće sedmice održava u Francuskoj.
Makron će povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ugostiti Trampa u Versajskoj palati, mestu koje je simbol francusko-američkog prijateljstva, gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD, preneli su francuski mediji.
Svet
Makron se sastaje sa Trampom! Dva lidera oči u oči - sve se vrti oko jednog događaja
Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće u sredu američkog predsednika Donalda Trampa na večeri u Versajskoj palati, saopštila je danas Makronova kancelarija.
U saopštenju se navodi da će se sastanak Trampa i Makrona održati nakon samita G7 koji se sledeće sedmice održava u Francuskoj.
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