U intervjuu za Gardijan, ona je rekla da je Epstajna doživela kao "odbojnu i zastrašujuću osobu", dodajući da takva iskustva ukazuju na važnost slušanja ličnih osećaja i upozorenja u kontaktu sa pojedincima.

"Nisam ćutala. Već su me ranije pitali šta mislim o Epstajnu, i rekla sam svoju istinu o tome šta sam doživela. Bio je odvratno ljudsko biće, užasan čovek, i zato u ovim situacijama - ovo je teška tema za mene, morate to znati - moje srce je uz mlade devojke. Samo sam rekla istinu, a to je da one zaslužuju malo mira i zaslužuju malo pravde", istakla je Frenč Gejts.

Ona je navele da je jednom srela Epstajna i da ga je smatrala toliko odvratnim da je posle toga imala noćne more.

Krivo pravosuđe

Gejts je ocenila da je pravosudni sistem u slučaju Epstajna zakazao i da je njegovo delovanje moglo biti ranije sprečeno.

"Pravosudni sistem nije radio svoj posao. Nije radio svoj posao. Tačka. Ovo je moglo da se zaustavi...Ako ne želimo da deca budu povređena, pravosudni sistem mora da funkcioniše", istakla je.

Komentarišući to što su mnoge žene, uključujući Epstajnove žrtve, pokazale veliku hrabrost u govoru, dok su Epstinovi muški saradnici "izabrali da ćute", Frenč Gejts je rekla da se "loše stvari dešavaju u mraku" i da je potrebna veća transparentnost.

Razvog i zbog veza sa Epstajnom

Frenč Gejts je rekla da je mnogo toga doprinelo njenoj odluci da se razvede od Bila Gejtsa 2021. godine nakon 27 godina braka, među kojima je i to da joj je bio neveran i da je održavao kontakt sa Epstajnom, uprkos njenim prigovorima.

Kako je navela, u mesecima koji su prethodili razvodu počela je da doživljava napade panike.

Istakla je da se danas u potpunosti posvećuje radu na unapređenju zdravlja žena, reproduktivnih prava i smanjenju rodnih nejednakosti u medicinskim istraživanjima, kroz svoju organizaciju "Pivotal".