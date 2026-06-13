Prema navodima pet izvora upoznatih sa procenama američkih obaveštajnih službi, pristup približno pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada je znatno teži, opasniji i dugotrajniji nego pre mesec dana, kada je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagoveštavao mogućnost da američka vojska preuzme taj materijal.

Dva izvora ocenjuju da je upravo javno isticanje važnosti uranijuma kao potencijalnog cilja moglo da podstakne Iran da dodatno ojača njegovu zaštitu.

Nove iranske "prepreke", prema ocenama CNN-a, predstavljaju dodatni izazov za predlog administracije Trampa prema kojem bi Teheran predao svoje zalihe obogaćenog uranijuma radi uništavanja, a istovremeno otvaraju pitanje ko bi preuzeo složen i rizičan posao njihovog izvlačenja.

Tramp je više puta isticao da je obezbeđivanje tog materijala jedan od prioriteta SAD u okviru pregovora usmerenih na okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, za koji Vašington smatra da ga je Iran praktično zatvorio.

Prema rečima visokog zvaničnika američke administracije koji je ranije informisao novinare, dve strane su se približile mogućem sporazumu kojim bi Iran predao obogaćeni uranijum Vašingtonu, a taj materijal bi, prema njegovim navodima, bio uništen na licu mesta, a zatim iznet iz zemlje.

Međunarodna zajednica, prema navodima CNN-a, veruje da se najveći deo zaliha nalazi u urušenim tunelima nuklearnog kompleksa Isfahan u centralnom Iranu, dok se manja količina čuva na drugim lokacijama.

Američki mediji su ranije preneli da je sredinom maja razmatrana vojna operacija preuzimanja nuklearnog materijala, ali da je procenjeno da bi rizik bio previsok.

U međuvremenu, Iran je dodatno učvrstio lokacije za koje se veruje da se u njima pod zemljom nalazi visoko obogaćeni uranijum.

Čak i ukoliko sporazum između Teherana i Vašingtona bude potpisan naredne sedmice, očekuju se dodatni tehnički pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Iznošenje uranijuma iz zemlje verovatno bi zahtevalo angažovanje specijalizovanog mobilnog postrojenja za obradu uranijuma pod okriljem Nacionalne uprave za nuklearnu bezbednost SAD, organizovanog pri Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridž u američkoj saveznoj državi Tenesi.

Prema ranijim medijskim izveštajima, vodeći američki pregovarači Džared Kušner, Trampov zet, i Stiv Vitkof, specijalni izaslanik, početkom meseca posetili su tu laboratoriju.

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