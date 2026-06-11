Prema navodima vlasti, policija je reagovala nešto posle 16.45 časova po lokalnom vremenu zbog prijave o fizičkom obračunu u kojem je učestvovalo više putnika sa kruzera. Nakon intervencije, američki državljani su privedeni i sprovedeni u policijsku stanicu.

Po dolasku u stanicu policajci su započeli proceduru pretresa uhapšenih osoba, ali je tada, prema navodima policije, došlo do ozbiljnog incidenta.

Kako prenosi People, „između policijskih službenika i pet osumnjičenih navodno je izbio nasilan sukob“, zbog čega su morale da budu pozvane dodatne policijske snage kako bi se uspostavio red.

Policija tvrdi da je jedna od osumnjičenih žena navodno bacila stolicu kroz staklena vrata na južnoj strani objekta, pri čemu je staklo potpuno razbijeno.

Nakon toga je, prema policijskom izveštaju, jedan od muškaraca navodno nogom razbio preostali deo stakla i pokušao da pobegne iz stanice, ali su ga policajci odmah savladali.

„Dodatne policijske jedinice pozvane su da pomognu u uspostavljanju reda“, navodi se u saopštenju vlasti.

U sukobu je oštećena službena oprema policajaca, uključujući njihove uniforme, dok su četiri policijska službenika zadobila različite povrede.

„Dva policajca zadobila su udarce po telu, dok je treći pretrpeo posekotinu u predelu usta“, saopštila je policija.

Najteže je prošao četvrti policajac, koji je zadobio ozbiljnu povredu levog ramena i kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu radi medicinskog zbrinjavanja. Njegovo trenutno zdravstveno stanje nije saopšteno.

Petoro američkih državljana takođe je pregledano i ukazana im je pomoć zbog lakših povreda koje su zadobili tokom prvobitnog incidenta u kruzerskoj luci Nassau.

Osumnjičeni se i dalje nalaze u pritvoru, a protiv njih se vodi istraga zbog više krivičnih dela i prekršaja, uključujući učestvovanje u tuči na javnom mestu, opiranje hapšenju, napad na policijskog službenika, namerno oštećenje imovine i narušavanje reda u policijskoj stanici.

Policija Bahama za sada nije objavila dodatne informacije o okolnostima incidenta niti identitet uhapšenih američkih državljana.