Francuski predsednik Emanuel Makron sazvao je za danas krizni sastanak vlade zbog ogromnog šumskog požara koji se približio na 15 kilometara od šireg područja Bordoa, dok novi toplotni talas preti da dodatno oteža borbu sa vatrom u Francuskoj i Španiji.

Gradonačelnik Bordoa Toma Kaznav izjavio je da se trenutno ne razmatra evakuacija gradskog područja u kojem živi oko 850.000 ljudi. Iz okoline Bordoa i drugih delova departmana Žironda, međutim, već je evakuisano više od 220.000 stanovnika.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez ocenio je da je stanje izuzetno nepovoljno i upozorio da se vatra kreće nepredvidivo. Novi udar vrućine dodatno povećava opasnost, pošto se u pojedinim delovima Francuske očekuju temperature do 40 stepeni, navodi BBC.

Požar stvorio sopstvene vetrove i munje

Glavni požar u Žirondi stvorio je pirokumulonimbus – ogroman oblak koji nastaje iznad ekstremno snažnih požara i može da proizvede sopstvene udare vetra, turbulencije, munje i nove pravce širenja vatre.Takva vatrena oluja praktično menja vremenske uslove iznad požarišta, zbog čega se linija fronta neprekidno pomera, a direktno gašenje postaje gotovo nemoguće.

- Ne znamo kako će se požar širiti, vatrena linija se stalno menja. Ne možemo neposredno da joj se suprotstavimo - rekao je portparol Nacionalnog saveza vatrogasaca Francuske Erik Brokardi.

On je borbu vatrogasaca opisao kao sukob Davida i Golijata i ocenio da bi za stavljanje požara pod kontrolu bila potrebna obilna kiša koja bi padala tri dana ili promena pravca vatre prema moru.

Tokom noći zabeleženo je prvo blago usporavanje širenja najvećeg požara, a vlasti Žironde saopštile su da je stanje ostalo uglavnom stabilno. Opasnost, ipak, nije prošla jer visoke temperature, vetar i isušena vegetacija mogu ponovo da ubrzaju vatru.

U Francuskoj je prema ranijem bilansu ove godine izgorelo oko 98.000 hektara, dok je ministar unutrašnjih poslova naknadno saopštio da je vatra zahvatila ukupno približno 115.000 hektara. Samo na jugozapadu zemlje uništeno je oko 42.000 hektara.

Požar u Žirondi već je postao jedan od najvećih u Francuskoj od Drugog svetskog rata. Dim je prekrio šire područje Bordoa, kvalitet vazduha ozbiljno je pogoršan, a vlasti su stanovnicima delile zaštitne maske.

Makron je poručio da će država obnoviti uništena područja i ostati uz stanovništvo koliko god bude potrebno. U pomoć vatrogascima uključeni su vojska, bezbednosne službe i dodatne vazduhoplovne snage.

Veliki požar izbio kod Valensije

Kritično je i u Španiji, gde se vatrogasci od nedelje bore sa novim velikim požarom kod Valensije. Iz ugroženog područja evakuisano je oko 15.000 ljudi, a vatra nastavlja da se širi pred očekivano pogoršanje vremenskih uslova.

Predstavnica centralne vlade u Valensiji Pilar Bernabe izjavila je da je požar veoma snažan i da bi rast temperature i vetar mogli dodatno da otežaju gašenje.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska obilazi pogođena područja i potvrdio je da na pojedinim mestima požari još nisu zaustavljeni.

Najveća opasnost zabeležena je u pokrajinama Avila i Madrid, gde je vatra zahvatila ogromno područje i primorala vlasti da evakuišu nova sela. Vetar trenutno nosi požar južno od Madrida, dalje od prestonice, ali direktno prema manjim naseljenim mestima.

Iz područja Madrida, Avile i okolnih pokrajina evakuisano je ili zatvoreno u kućama više od 90.000 ljudi. Prvi stanovnici pojedinih mesta počeli su da se vraćaju, ali su desetine sela i dalje prazne.

Španski premijer Pedro Sančez obišao je požarište u Avili, zapadno od Madrida, i upozorio da vatrogasce i stanovništvo očekuje izuzetno težak period.

„Pred nama su teški sati“, rekao je Sančez tokom obilaska pogođenog područja.

Premijer je zatražio sklapanje velikog javnog dogovora o odgovoru na klimatsku krizu, tvrdeći da požari ovih razmera više ne mogu da se posmatraju kao izolovane sezonske nesreće.

Španski kralj Felipe Šesti obišao je privremeno sklonište za evakuisane i ocenio da je prirodnoj baštini zemlje naneta neprocenjiva šteta.

Požar u Avili najveći u novijoj istoriji zemlje

Španska ministarka za ekološku tranziciju Sara Agesen saopštila je da je u aktuelnim požarima izgorelo oko 77.000 hektara. Sam požar u Avili zahvatio je približno 50.000 hektara i postao najveći zabeleženi požar u novijoj istoriji Španije.

Ugrožena je i oblast oko Madrida, dok su nova požarišta aktivna kod Valensije i Kasteljona. Ukupan broj ljudi evakuisanih u Francuskoj i Španiji premašio je 330.000.

Među njima je i pedesetogodišnja Olga Kongača iz sela Robledo de Čavela, koja je dobila naređenje da odmah napusti kuću.

- Nisam znala da li da plačem ili šta da radim. Bio je to užasan trenutak -rekla je Kongača.

Kada se u nedelju nakratko vratila po lekove, zatekla je potpuno puste ulice i kuću prekrivenu pepelom. Stanovnicima brojnih mesta još nije dozvoljen povratak jer vlasti ne mogu da predvide gde će se vatrena linija zaustaviti.