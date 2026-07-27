Nakon što je Grčka prošle nedelje izborila izuzeće od antiruskih sankcija Evropske unije, u Briselu se razmatra novi pristup usvajanju restriktivnih mera prema Rusiji, kako bi se smanjila mogućnost da pojedine države članice blokiraju čitave pakete sankcija.

Prema pisanju lista Fajnenšel tajms, evropski zvaničnici rade na modelu prema kojem bi se sankcije ubuduće uvodile pojedinačno ili u manjim tematskim celinama, umesto kroz velike pakete koji zahtevaju dugotrajne pregovore i jednoglasnu podršku svih 27 članica.

Povod za ovu inicijativu bila je odluka Atine da nedeljama blokira novi paket sankcija dok nije dobila izuzeće za brodove kompanije Dinagas, u vlasništvu milijardera Džordža Prokopijua, koji prevoze ruski tečni prirodni gas (LNG). Time će toj kompaniji biti omogućeno da nastavi transport ruskog LNG-a u zemlje van EU, uprkos ranije dogovorenim ograničenjima.

Tri neimenovana evropska zvaničnika navela su da je cilj novog pristupa da se spreči sve češća praksa korišćenja prava veta radi zaštite nacionalnih ekonomskih interesa.

„Ovo bi mogao biti poslednji paket sankcija“, rekao je jedan od izvora, ocenjujući da dosadašnji model više ne funkcioniše.

Evropska unija je od februara 2022. godine usvojila ukupno 21 paket sankcija protiv Rusije, ali je svaki naredni paket bilo sve teže usvojiti zbog različitih interesa država članica.

Zagovornici novog sistema smatraju da bi pojedinačne ili manje grupe sankcija mogle brže da dobiju odobrenje Saveta EU, uz manje političkih blokada i bez odlaganja drugih mera zbog pojedinačnih prigovora država članica.

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