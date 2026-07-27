Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei je u saopštenju koje je objavljeno na društvenim mrežama rekao da "oni koji donose odluke u Bugarskoj moraju snositi odgovornost za opasnu odluku da u njihovim vojnim bazama budu smešteni američki avion za dopunu goriva u vazduhu", prenosi Juronjuz.

Bagei je dodao da Teheran veruje da to nije izolovan slučaj bugarske podrške Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da su slične odluke bile donete i ranije kako bi se "podržale američke vojne operacije protiv Irana".

"Bugarski narod veoma dobro zna da iranski narod nikada nije imao nikakvih problema sa Bugarskom. Decenijama su odnosi između naše dve nacije zasnovani na međusobnom poštovanju", dodao je Bagei.

Poslednje upozorenje Irana Bugarskoj dogodilo se nekoliko dana nakon što je Tramp javno zahvalio bugarskom premijeru Rumenu Radevu, zbog odluke bugarskog parlamenta da američki avioni za dopunu goriva mogu da koriste bugarske vojne baze.

Bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je za bugarsku televiziju BTV da nije zabrinut zbog mogućnosti da Iran izvede raketni napad na Bugarsku, iako je dodao da je "sve moguće".

Govoreći o strahovima od potencijalnih terorističkih napada, Stojanov je kazao da je rizik sada manji nego kada su američki vojni avioni bili stacionirani na civilnom aerodromu.

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