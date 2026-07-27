Na Fruškoj gori, u naselju Šuljam, oglašen je na prodaju građevinski plac površine 12 ari, za koji vlasnik traži 21.000 evra.

Prema navodima iz oglasa, parcela izlazi direktno na asfaltni put, dok se priključci za struju, vodu, telefon i internet nalaze u neposrednoj blizini, što budućem vlasniku može olakšati priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Jedan ar oko 1.750 evra

Kada se ukupna cena podeli sa površinom zemljišta, proizilazi da jedan ar košta približno 1.750 evra.

Pogodno za vikendicu ili turistički objekat

Plac se nalazi u mirnijem delu Šuljma, nedaleko od centra mesta, gde su dostupni prodavnica, škola, crkva i park.

U neposrednoj blizini nalaze se izletište Letenka, Nacionalni park Fruška gora i vinarija „Probus“, zbog čega se parcela predstavlja kao pogodna lokacija za izgradnju vikendice, bungalova ili manjeg etno-naselja.

Plac ima pogled ka Fruškoj gori, a jedan njegov deo nalazi se na blagom nagibu, što pruža dodatne mogućnosti za uređenje prostora.

Pre eventualne kupovine, zainteresovani bi trebalo da provere urbanističke uslove, mogućnosti gradnje, vlasničku dokumentaciju, kao i troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu.