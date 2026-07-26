"Svima nam je jasno da to približavanje jeste dobro i ako ćemo pravo, od svih tih tačaka sa kojima je Srbija imala i uspostavila odnos, taj odnos sa SAD nekako je u početku bio najudaljeniji, mislim na period, recimo, od pre deset godine", rekao je Vuletić za Tanjug.

Naveo je da su SAD, pogotovo u prethodnoj administraciji, stvari postavljale tako da ulazak u svetski sistem može da se dogodi samo preko EU.

"SAD su nekako čitavu tu stvar postavljale: uđite u NATO, uđite u EU i onda ste deo toga. Sada imamo posle mnogo vremena ono što je za nas mnogo bolja pozicija, a to su direktni odnosi sa SAD. Još uvek se zna 'ko kosi, a ko vodu nosi'. SAD su još uvek, pogotovo kada govorimo o zapadnom delu sveta, centar. Mi vidimo da tu postoje različite tenzije između EU i SAD, ali jasno je, kao što je bilo od Drugog svetskog rata, ono što se nije promenilo. Promenili su se odnosi između istoka i zapada, ali kada je reč o zapadu, tu se odnosi suštinski nisu promenili", rekao je Vuletić.

Naveo je da je za Srbiju izuzetno važno što je, u periodu nestabilnih unutrašnjih tenzija između SAD i EU, dobila priliku da na ovaj način ostvari ovakvu vrstu komunikacije.

"Što mislim da je izuzetno važno i ako bismo gledali posle toliko godina, ta tačka se značajno približila. Malo se ova tačka EU udaljila. To vidimo i po ovome što se dešava sada oko otvaranja klastera, ali suštinski imamo jednu mnogo, mnogo bolju poziciju, što je izuzetno važno i ona će se vrlo brzo reflektovati na odnose sa EU u odnosu na čitav Zapad", rekao je Vuletić.

Naveo je da bi ključni problem u budućim odnosima sa SAD moga da bude odnos Srbije sa Kinom.

"Ono što u krajnjoj liniji SAD na globalnom planu interesuje, to je da tu svoju hegemoniju, koja je poljuljana, izgubljena u određenim delovima sveta, a u ovome delu sveta nije, i dalje sačuva", rekao je Vuletić.