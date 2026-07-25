Kako su naveli neimenovani izvori, pretnja se pojavila dok je Tramp učestvovao na skupu NATO-a.

On je u Ankaru doputovao novim Boingom 747-8, koji mu je poklonio Katar, ali koji nije posedovao najmodernije obrambene kapacitete kao stari predsednički avion, poznat kao Air Force One.

Američki lider je, posle upozorenja tajnih službi, promenio avion, navodeći da je do zamene došlo kako bi se američkim vojnicima u Britaniji pružila prilika da pogledaju novu letelicu.

Iz Turske je Tramp krenuo starim avionom, a potom se u Velikoj Britaniji ukrcao u novi predsednički avion, kojim je nastavio let prema Vašingtonu.

"Njujork tajms" je ranije ovog meseca preneo da vlasti sumnjaju u bezbednosne karakteristike aviona koji je Tramp dobio na poklon od Katara.

Predsednik SAD je prošlog vikenda priznao da novom avionu nedostaju neke karakteristike koje imaju stari Boingovi predsednički modeli, dodajući da će katarska letelica uskoro biti “maksimalno opremljena”.

U vreme kada je Tramp zamenio avion, pojavili su se izveštaji da je Izrael podelio sa SAD obaveštajne podatke o nastojanjima Irana da ubije američkog predsednika.

Pojedini američki zvaničnici gledali su, međutim, na te izraelske podatke sa skepsom, smatrajući da je reč o pokušaju da se Tramp podstakne da pojača napade na Iran, navodi njujorški list.