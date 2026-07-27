Očekuje se da će se oluja zadržati daleko na otvorenom moru, krećući se putanjom koja je uglavnom paralelna sa meksičkom obalom, preneo je AP.

Prema podacima Nacionalnog centra za uragane u Majamiju, Ženevjev je pratila maksimalna stalna brzina vetra od 260 kilometara na sat.

Centar oluje nalazio se oko 855 kilometara jugozapadno od Manzanila, a kretala se ka severozapadu brzinom od 20 kilometara na čas, navodi agencija.

Upozorenja za priobalna područja nisu izdata, ali je Centar za uragane naveo da talasi koje oluja podiže, a koji verovatno izazivaju “opasne uslove za kupanje i rizične povratne struje”, utiču na delove jugozapadne obale Meksika i poluostrvo Donja Kalifornija.

Meteorolozi očekuju da će oluja početi da slabi od utorka.

Dalje ka severozapadu Pacifika, uragan Fausto je oslabio i sveo se na oluju prve kategorije dok se kretao u pravcu Havajskih ostrva.

Meteorolozi su istovremeno naveli da se očekuje da će Fausto narednih dana oslabiti na nivo tropske oluje, ali su upozorili da bi i dalje mogao da izazove snažne talase u pojedinim delovima Havaja.

Brzina vetra dostizala je 130 kilometara na čas, a Fausto se nalazio oko 1.080 kilometara istočno od Hila i kretao se u pravcu zapad-severozapad, preneo je AP.

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