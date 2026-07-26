Pavićević je rekla da su odnosi između Srbije i SAD-a sve bolji zahvaljujući radu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da je u prethodnom periodu i Ministarstvo spoljnih poslova bilo aktivno u tom smislu.

"Ovo je rezultat jednog rada i za ovo je zaslužna Srbija", rekla je Pavićević za Tanjug.

Govoreći o aktivnostima ministarstva za ljudska i manjinska prava, Pavićević je rekla da se trenutno radi na zakonu o antidiskriminaciji.

"Mi smo dosta uradili u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Doneli smo niz akcionih planova, strategija, sad radimo na zakonu o antidiskriminaciji koji je već bio u evropskoj komisiji na mišljenju. Strategija o rodnoj ravnopravnosti je takođe otišla na mišljenje evropskoj komisiji", navela je Pavićević.

Ona je istakla da je status nacionalnih manjina u našoj zemlji na jednom od najviših nivoa u Evropi.

"Mi imamo republički savet za nacionalne manjine gde imamo 24 saveta, mi osluškujemo njihove probleme. Mislim da radimo dobar posao. Ministar (Demo Beriša) je posetio sva 24 saveta", rekla je Pavićević.

Ona je rekla da to što Srbiji nije otvoren Klaster 3 u pristupnim pregovorima sa EU, ne treba da obeshrabri, već da podstakne da se i dalje radi i napreduje zbog građana.

"Mi treba da radimo svoj posao i pokažemo našu posvećenost", poručila je ona.