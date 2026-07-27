Letonija planira da ukloni ili izmeni putokaze na kojima se nalaze odredišta u Rusiji i Belorusiji, izjavio je ministar saobraćaja Rihards Kozlovskis, navodeći da takvi znakovi „više nisu potrebni“.

Kako je objasnio, Ministarstvo saobraćaja još u februaru pripremilo je izveštaj kojim je predviđena izmena putokaza sa nazivima ruskih i beloruskih mesta do 30. septembra ove godine, a dokument sada čeka da bude uvršten na dnevni red nove vlade.

Prema podacima državne kompanije „Putevi Letonije“, na državnim saobraćajnicama nalazi se ukupno 235 putokaza i informativnih tabli na kojima se pominju naselja u Rusiji i Belorusiji.

Procenjeno je da će za zamenu signalizacije biti potrebno oko 120.000 evra, pri čemu će prioritet imati dotrajali znakovi ili oni koji se menjaju tokom redovnog održavanja puteva.

Ministarstvo saobraćaja navodi da privremena rešenja, poput prekrivanja postojećih natpisa, nisu prihvatljiva jer bi mogla da ugroze vidljivost saobraćajne signalizacije, posebno u noćnim uslovima.

Ova mera deo je šire politike koju Letonija sprovodi od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine. U međuvremenu su uvedene brojne mere prema Rusiji i Belorusiji, uključujući uklanjanje ruskog jezika iz obrazovanja, ograničavanje ruskih medija, zabranu vozila sa ruskim registarskim oznakama i pooštravanje pravila za ruske državljane.

Nedavno je letonski parlament usvojio i zabranu uvoza širokog spektra robe iz Rusije i Belorusije, uključujući knjige, novine, igračke, video-igre, odeću, obuću i sportsku opremu. Zabrana će važiti do 1. jula 2027. godine.

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