Maloletna devojčica teže je povređena u Parku narodnih heroja u prijepoljskom naselju naselju Vakuf, nakon što je na nju naletela za sada nepoznata osoba koja je upravljala električnim trotinetom. Nakon udara, vozač trotineta je pobegao sa lica mesta, a slučaj je prijavljen policiji koja intenzivno radi na njegovom pronalasku.

- Prema nezvaničnim informacijama, devojčica je zbrinuta u Opštoj bolnici u Prijepolju, gde su joj konstatovane teške telesne povrede. U nesreći su joj izbijena tri zuba, a zadobila je i povredu ruke - kaže za RINU izvor upoznat sa ovom teškom nezgodom.

Park narodnih heroja u Vakufu, koji je nakon rekonstrukcije postao jedno od omiljenih mesta za okupljanje dece i porodica, poslednjih meseci suočava se sa problemom neodgovornih pojedinaca koji se kroz park kreću električnim trotinetima, ali i kros motorima i kvadovima, uprkos tome što takva vožnja nije predviđena niti je bezbedna.

Policija je pokrenula istragu i prikuplja sve raspoložive informacije, a u identifikaciji osobe koja je upravljala električnim trotinetom trebalo bi da pomognu i snimci sa sigurnosnih kamera koje pokrivaju ovaj deo grada.

Roditelji očekuju da ovaj slučaj bude rasvetljen što pre, ali i da nadležni preduzmu dodatne mere kako bi se sprečilo kretanje električnih trotineta, kros motora i kvadova kroz parkove namenjene deci i pešacima.