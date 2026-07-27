Fond PIO danas je izneo najnovije podatke po pitanju prosečnog iznosa penzije za jul 2026. godine.

U saopštenju se napominje da su zvanični podaci objavljeni dana, 27. jula 2026. godine.

- Prosečan iznos penzije za jun 2026. godine iznosi 56.829 dinara - saopštio je Fond PIO.

Isplata pomoći prema visini penzije

Podsetimo, prema najavljenom planu, 14. septembra biće isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosima od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Penzioneri koji mesečno primaju do 31.092 dinara dobiće najveći pojedinačni iznos pomoći – 35.000 dinara. Ovoj grupi pripada oko 459.000 penzionera.