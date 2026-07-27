Fond PIO danas je izneo najnovije podatke po pitanju prosečnog iznosa penzije za jul 2026. godine.
U saopštenju se napominje da su zvanični podaci objavljeni dana, 27. jula 2026. godine.
- Prosečan iznos penzije za jun 2026. godine iznosi 56.829 dinara - saopštio je Fond PIO.
Isplata pomoći prema visini penzije
Podsetimo, prema najavljenom planu, 14. septembra biće isplaćena jednokratna pomoć penzionerima u iznosima od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.
Penzioneri koji mesečno primaju do 31.092 dinara dobiće najveći pojedinačni iznos pomoći – 35.000 dinara. Ovoj grupi pripada oko 459.000 penzionera.
Građani koji primaju penziju od 31.092 do 56.851 dinar dobiće 27.500 dinara jednokratne pomoći. U ovoj kategoriji nalazi se oko 548.060 korisnika penzija.
Penzioneri sa mesečnim primanjima većim od 56.851 dinar dobiće 20.000 dinara. Reč je o najbrojnijoj grupi, koja broji više od 655.000 penzionera.
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