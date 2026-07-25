Reč je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, naveo je izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela.

Ove izjave su objavljene u trenutku pojačane osetljivosti Irana u vezi sa postrojenjem "Šahid Alimohamadi", koje se u izveštajima na engleskom jeziku naziva "Pikejks mauntin" (Pickaxe Mountain).

Ta lokacija, udaljena oko dva kilometra od nuklearnog kompleksa u Natanzu, još je u fazi izgradnje, ali obuhvata tunele i komplekse duboko ukopane u planinu, što je čini jednim od najbolje utvrđenih iranskih postrojenja.

Iranski izvori su upozorili da bi svaki napad na tu lokaciju izazvao odgovor usmeren protiv Izraela, čak i ako bi napad izvele Sjedinjene Američke Države bez zvaničnog učešća Izraela.

Iran tvrdi da je reč o lokaciji za sklapanje naprednih centrifuga, dok američke i izraelske obaveštajne službe sumnjaju da se tu možda nalazi tajno postrojenje za obogaćivanje uranijuma.