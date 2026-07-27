Rumunska vojska je potrošila približno 1,5 miliona evra za samo tri dana kako bi oborila tri drona koja su ušla u nacionalni vazdušni prostor i uništena u okruzima Buzeu i Tulča, prenosi portal Digi24.

Većinu troškova čine rakete koje su lansirali avioni F-16. Ministarstvo odbrane traži jeftinija rešenja, ali se očekuje da će prvi sistemi protiv dronova ući u vojnu opremu tek sledeće godine.

Lovci F-16 koriste rakete "AIM-9X", a jedna košta oko 400.000 dolara.

Tri rakete su ispaljene da bi se uništila tri drona , čime je ukupni trošak dostigao oko 1,2 miliona dolara.

Ovom iznosu se dodaju troškovi nastali satima leta i održavanjem aviona, tako da je ukupna vrednost tri intervencije procenjena na približno 1,5 miliona evra.

Zaštita stanovništva ostaje prioritet, bez obzira na troškove intervencija. Međutim, rumunska vojska ne može dugoročno da podnese takve troškove ako ruski dronovi nastave da ulaze u nacionalni vazdušni prostor istom učestalošću.

Od početka sukoba u Ukrajini, navnodno je bilo preko 100 ruskih napada u blizini rumunske granice. U 33 navrata, avioni Kremlja su ušli u rumunski vazdušni prostor, i svaki put su borbeni avioni bili podignuti u vazduh. Fragmenti dronova otkriveni su na rumunskoj teritoriji u približno 50 slučajeva.

Do sada je rumunska vojska uništila tri drona za koje tvrde da su navodno ruski. Jedan je oboren u petak, u okrugu Buzeu, i dva druga, u subotu i nedelju, u okrugu Tulča, prenosi Digi24.

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