Jezivi snimak sa kamere u automobilu prikazuje ogroman vrtlog u Kini koji je izazvao haos na prometnom autoputu. Kada je jedno vozilo ušlo u kontakt sa snažnim tornadom, on ga je podigao i odbacio u stranu.

Drugo vozilo je nakratko odvojeno od tla, pre nego što je uz snažan udar ponovo palo na zemlju. Tornado je zatim nastavio svoj razorni put, čupajući drveće iz zemlje dok su zatečeni vozači naglo kočili.

Haotične scene dogodile su se kada je tajfun Bavi u nedelju pogodio kopno u kineskoj provinciji Džeđijang. Stanovnici velikih delova zemlje morali su danima da trpe snažne vetrove i obilne kiše.

Prema državnim medijima, više od 2,2 miliona ljudi evakuisano je u provinciji Džeđijang. Više od 290.000 ljudi evakuisano je iz ugroženih područja Šangaja, dok je provincija Fuđijen evakuisala više od 180.000 stanovnika.

U priobalnom gradu Juećing oboreno je više od 1.300 stabala. Više od 600 letova otkazano je na međunarodnim aerodromima Šangaj Pudong i Šangaj Hongćiao.

Tajfun Bavi prošao je i severno od Tajvana u subotu, ali nije direktno pogodio kopno. Vlasti su saopštile da je najmanje 134 ljudi povređeno širom ostrva u katastrofalnim vremenskim uslovima.

Kao odgovor na nepogodu, vlada je mobilisala skoro 29.000 vojnika koji su pomagali u akcijama spasavanja. Mnogi su povređeni dok su vozili motore po snažnom vetru ili zbog klizavih kolovoza.

Ovo dolazi nakon što je tajfun Mejsk ranije ovog meseca pogodio velike delove Kine i Vijetnama. Stanovnici su morali da beže spasavajući živote dok su ekstremni vetrovi brzine od oko 257 km/h pogodili grad Ežou u provinciji Hubej.

Tornada su izuzetno retka u provinciji Hubej, prema rečima meteorološkog stručnjaka Vang Sjaoling, a poslednji tornado koji je pogodio taj region zabeležen je 2021. godine.

Poplave su usmrtile najmanje četiri osobe u južnom kineskom gradu Nanđingu, nakon što su se reke i rezervoari izlili.

Tajfun Mejsk je pogodio južnu ostrvsku provinciju Hainan pre nego što je u nedelju stigao do Vijetnama i nastavio kretanje ka provinciji Guangsi.

U vijetnamskom pograničnom gradu Mong Kaj, državni mediji su objavili da je oluja odnela krovove sa zgrada i oborila drveće, piše San.

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