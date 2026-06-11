Vučević je na Informer TV istakao da razgovori sa narodom treba da budu uobičajena stvar u politici, ali je istakao i da studenti blokaderi sve što su osporavali SNS-u sada to upravo oni rade.

-Ko je u politici, on je stalno u kampanji. Nije u smislu promo spotova, bilborda, ali stalno morate da obilazite ljude. Čak bih rekao i da su bolji mali skupovi i razgovori sa ljudima, nego ovi veliki. Rekli su nam da ne smemo da imamo štandove, kol centre, pa sve to oni rade. Rekli su: ne smemo da idemo od vrata do vrata, sada vidimo u svakom mestu to od njih. Mi nemamo problem to što oni rade, već što su to predstavljali kao nedemokratsko i nasilno. Ne možete pobediti na izborima zbog nalepnica, morate nešto da kažete ljudima, neki program. Morate da se predstavite ljudima, ne možete samo da kažete ja sam osoba A.