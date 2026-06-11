Ruska vojska nastavlja ofanzivne operacije u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je večeras Ministarstvo odbrane Rusije, navodeći da se nastavlja uništavanje ukrajinskih snaga u utvrđenom području Slavjansk-Kramatorsk-Konstantinovka.

– Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju oslobađanje Donjecke Narodne Republike – navedeno je u saopštenju, uz napomenu da jedinice grupe „Jug“ napreduju duž širokog fronta.

Prema tvrdnjama Moskve, ulične borbe vode se unutar same Konstantinovke, dok su ruske snage uspostavile kontrolu nad istočnim delom grada i stigle do njegovih severoistočnih predgrađa.

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da se u jugozapadnom delu grada, kao i na području Konstantinovskog metalurškog kombinata, vode borbe protiv opkoljenih ukrajinskih jedinica.

Istovremeno, ruske jurišne grupe nastavljaju napredovanje kroz naselje Novoselovka, koje se nalazi na severozapadnoj periferiji Konstantinovke.

Kako se navodi, na teritorijama koje su prešle pod rusku kontrolu sprovodi se potraga za manjim grupama ukrajinskih vojnika i nastavak borbenih dejstava.

Ranije tokom dana Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je i da je selo Roskošno, jugozapadno od Konstantinovke, prešlo pod kontrolu ruskih snaga.

Navedene informacije nije bilo moguće nezavisno potvrditi.