Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izjavio je 3. jula da se u Donjeckoj Narodnoj Republici privodi kraju zauzimanje Krasnog Limana, važnog administrativnog centra i velikog logističkog čvorišta, pišu RIA Novosti.

Dan kasnije, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u svom dnevnom izveštaju da ruski vojnici sprovode čišćenje terena i razminiranje u Krasnom Limanu.

„Prema presretnutim komunikacijama, veoma često se žale da su bez hrane i vode, da su svi spremni da se predaju, ali to ne čine jer ih ozbiljno plaše da će njihovim rođacima kod kuće biti veoma teško. Bilo je slučajeva kada je protivnik već počeo da se predaje, a onda su njihove sopstvene snage dejstvovale po njima, ne štedeći ništa – gađali su ih i dronovima i artiljerijom“, rekao je komandant jurišne čete, čije reči prenosi Ministarstvo odbrane Rusije.

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