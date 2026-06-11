Tokom sastanka, šefovima diplomatskih misija Nemačke, Francuske i Velike Britanije iznete su ocene destruktivne politike rukovodstava njihovih zemalja u vezi sa ukrajinskom krizom, navelo je rusko Ministarstvo.

"Šefovima diplomatskih misija iznete su objektivne ocene destruktivne politike rukovodstava njihovih zemalja u vezi sa ukrajinskom krizom, koje imaju za cilj maksimalno podsticanje kijevskog režima da nastavi rat protiv Rusije u ime, na račun i uz direktnu pomoć zapadne 'koalicije voljnih' ", navodi se u saopštenju ministarstva nakon sastanka, prenosi Sputnjik.

Francuski ambasador u Rusiji Nikola de Rivijer izjavio je ranije da je današnji sastanak u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova "prošao dobro".

"Upravo smo imali dobar razgovor", rekao je novinarima nakon posete ruskom Ministarstvu spoljnih poslova zajedno sa ambasadorima Nemačke i Velike Britanije.

On je dodao da će ambasadori "kasnije danas izdati saopštenje" u vezi sa sastankom.

Ambasadori Nemačke, Francuske i Velike Britanije stigli su danas u rusko Ministarstvo spoljnih poslova na razgovor sa zamenikom šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova.

Lavrov je dan ranije izjavio da ambasadori Velike Britanije, Francuske i Nemačke "traže sastanak" sa njegovim zamenikom u Ministarstvu spoljnih poslova kako bi razgovarali o ukrajinskom sukobu.

Izjavio je da je ruska strana spremna da sasluša evropske diplomate, ali da nema velika očekivanja kada je reč o rezultatima sastanka.

Sličnu poruku poslao je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je ocenio da je postavljanje uslova Rusiji od strane evropskih država neprihvatljivo.

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