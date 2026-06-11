Prema navodima ruskih medija, vozila diplomatskih predstavnika primećena su ispred zgrade Ministarstva na Smolenskom trgu. Ambasadori su u zgradu ušli bez obraćanja novinarima, a prvi je stigao francuski ambasador, nakon kojeg su došli predstavnici Velike Britanije i Nemačke.

Moskva bez velikih očekivanja od razgovora

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je dan ranije da je ruska strana spremna da sasluša evropske diplomate, ali da nema velika očekivanja kada je reč o rezultatima sastanka.

Sličnu poruku poslao je i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je ocenio da je postavljanje uslova Rusiji od strane evropskih država neprihvatljivo.

Sastanak se održava u periodu kada evropske zemlje intenziviraju napore da uz podršku Sjedinjenih Američkih Država pronađu put ka novom mirovnom procesu i eventualnom obnavljanju političkih kontakata sa Moskvom.

Sve više evropskih lidera govori o obnovi dijaloga

Poslednjih meseci iz više evropskih prestonica stižu poruke da bi komunikacija sa Rusijom u nekom trenutku morala da bude obnovljena. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdio je da o toj temi razgovara sa državama članicama Evropske unije.

Istovremeno, francuski predsednik Emanuel Makron poslao je svog diplomatskog savetnika u Moskvu, dok je belgijski premijer Bart de Vever ukazao na potrebu ponovnog uspostavljanja kontakata zbog energetskih pitanja.

Finski predsednik Aleksander Stub takođe je više puta naglasio da će evropske zemlje pre ili kasnije morati da pronađu način za razgovor sa Rusijom.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je kao mogućeg posrednika u budućim pregovorima pomenuo bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, ističući da bi Evropa trebalo sama da odabere osobu od poverenja koja nije zauzimala izrazito oštre stavove prema Moskvi.