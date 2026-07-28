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Predlog Omana za Ormuz: Zajedničko regionalno upravljanje uz dobrovoljne naknade
Oman je predstavio Iranu predlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, rekao je neimenovani izvor Rojtersa.
Prema tom predlogu, koji ima podršku u regionu, Iran ne bi vršio isključivu kontrolu nad vitalnim plovnim putem, dodao je izvor.
Predlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gde oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju.
Cena nafte pada, tržište reagovalo na trenutno smirivanje sukoba SAD i Irana
Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri.
Istovremeno došlo i do poboljšanja globalnog snabdevanja sirovom naftom, preneo je Trejding ekonomiks.
Cena severnomorske nafte "brent" pala je na oko 88 dolara po barelu, dok je američka laka sirova nafta (WTI) oslabila na oko 82 dolara po barelu.
Optimizam na tržištu podstakla je izjava predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Vašington vodi "dobre razgovore" sa Iranom i da postoji mogućnost postizanja sporazuma.
On je, međutim, upozorio da bi američki vojni udari mogli biti nastavljeni ukoliko pregovori ne budu uspešni.
Sjedinjene Američke Države su u petak obustavile vojne udare na Iran, nakon gotovo dve nedelje sukoba, dok je Teheran saopštio da je suspendovao svoje vojne odmazde i započeo razgovore sa Omanom o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte.
Dodatni uticaj na pad cena došao je sa strane ponude, nakon što je obnovljen utovar sirove nafte u terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) na ruskoj obali Crnog mora.
Reč je o ključnom izvoznom pravcu za kazahstansku naftu, čiji je rad prethodnih dana bio poremećen zbog napada ukrajinskih bespilotnih letelica.
U međuvremenu, jemenski pobunjenici Huti saopštili su da su gađali postrojenja u vezi sa saudijskom naftnom kompanijom Aramko u gradovima Džizan i Janbu, ali ni vlasti Saudijske Arabije ni kompanija Aramko nisu potvrdili te navode.
Jordanska PVO neutralisala dron
Vojska Jordana saopštila je da je jutros presrela bespilotnu letelicu koja je narušila vazdušni prostor te zemlje.
Dron je oborilo Kraljevsko jordansko ratno vazduhoplovstvo iznad istoka zemlje, navodi se u saopštenju, bez preciziranja njegovog porekla.
Ranije je Izraelska vojska saopštila da je takođe oborila dron nepoznatog porekla iznad jordanske granice.
Arakči o Ormuzu sa svojim omanskim i saudijskim kolegom
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči razgovarao je o dešavanjima u Ormuskom moreuzu u odvojenim telefonskim razgovorima sa svojim kolegama u Omanu i Saudijskoj Arabiji, prema novinskoj agenciji IRNA.
U razgovorima sa omanskim premijerom Badrom Albusaidijem i saudijskim princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, diplomate su “razmotrile najnovija bilateralna i regionalna dešavanja“.
Takođe su “naglasile neophodnost jačanja saradnje i unapređenja zajedničkih diplomatskih napora za uspostavljanje stabilnosti u regionu i rešavanje nesigurnosti koju su agresivne akcije Sjedinjenih Država nametnule Ormuskom moreuzu“, izvestila je IRNA.
Iran pogubio dvojicu osuđenih za ubistvo četvorice policajaca
Iran je pogubio Abolfazla Sepahija Badžanija i Amirhoseina Safarija Hoseinabadija, osuđene za učešće u ubistvu četvorice policajaca tokom nereda na trgu Šahid Alihani u Isfahanu u januaru prošle godine, prenela je agencija Tasnim.
Prema navodima iranskih vlasti, tokom nereda grupa naoružanih demonstranata napadala je policiju, palila javnu imovinu i blokirala saobraćajnice.
U incidentu su poginula četvorica pripadnika policijskih snaga.
Sudski spisi, na koje se pozivaju iranski mediji, navode da su Sepahi i Safari bili među glavnim učesnicima napada.
Optuženi su za direktno učešće u napadu na policajce, kao i za podsticanje nasilja, uništavanje javne imovine i izazivanje nereda.
Prema presudi, Sepahi je učestvovao u napadu na policajce i podsticao druge učesnike nereda, dok je Safari priznao da je bio na mestu događaja sa grupom demonstranata i učestvovao u sukobima sa policijom.
Iranske vlasti su navele da su ranije pogubljena još dvojica osuđenih za učešće u istom slučaju, Erfan Esfandiari i Gol Mohamed Mohamadi.
Slučaj je izazvao veliku pažnju u Iranu, a vlasti su ga okarakterisale kao jedan od najtežih napada na pripadnike bezbednosnih snaga tokom protesta.
Tramp: Razgovori sa Iranom dobri
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su razgovori sa Iranom "dobri" i da postoji šansa za dogovor, ali je poručio da bi Sjedinjene Države mogle da nastave vojne operacije ukoliko pregovori ne urode plodom. Naveo je i da je privremeno obustavio napade kako bi diplomatiji pružio još jednu priliku, dok je istovremeno potvrdio blisku koordinaciju sa Izraelom.
S druge strane, Teheran odbacuje tvrdnje da je inicirao nastavak pregovora sa Vašingtonom, ističući da se njegov stav nije promenio, dok je ponovo upozorio Bugarsku zbog podrške američkim vojnim operacijama.
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ponovio je podršku Hezbolahu i ocenio da je otpor jedini put, uz zahtev da Izrael obustavi vojne operacije u Libanu kao preduslov za svaki budući sporazum.
U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovao je u Vašington na razgovore sa Trampom, dok je Kanal 12 objavio da je Izrael, uoči sastanka, ubrzao odluku o početnom raspoređivanju međunarodnih snaga u Pojasu Gaze.
Istovremeno, visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk upozorio je da bi pojedine izraelske akcije u Libanu mogle predstavljati ratne zločine.
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