Cene nafte nastavile su pad i dostigle najniži nivo u nedelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri.

Istovremeno došlo i do poboljšanja globalnog snabdevanja sirovom naftom, preneo je Trejding ekonomiks.

Cena severnomorske nafte "brent" pala je na oko 88 dolara po barelu, dok je američka laka sirova nafta (WTI) oslabila na oko 82 dolara po barelu.

Optimizam na tržištu podstakla je izjava predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Vašington vodi "dobre razgovore" sa Iranom i da postoji mogućnost postizanja sporazuma.

On je, međutim, upozorio da bi američki vojni udari mogli biti nastavljeni ukoliko pregovori ne budu uspešni.

Sjedinjene Američke Države su u petak obustavile vojne udare na Iran, nakon gotovo dve nedelje sukoba, dok je Teheran saopštio da je suspendovao svoje vojne odmazde i započeo razgovore sa Omanom o bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte.

Dodatni uticaj na pad cena došao je sa strane ponude, nakon što je obnovljen utovar sirove nafte u terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) na ruskoj obali Crnog mora.

Reč je o ključnom izvoznom pravcu za kazahstansku naftu, čiji je rad prethodnih dana bio poremećen zbog napada ukrajinskih bespilotnih letelica.

U međuvremenu, jemenski pobunjenici Huti saopštili su da su gađali postrojenja u vezi sa saudijskom naftnom kompanijom Aramko u gradovima Džizan i Janbu, ali ni vlasti Saudijske Arabije ni kompanija Aramko nisu potvrdili te navode.

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