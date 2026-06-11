Borba sa korovom jedan je od najčešćih problema sa kojima se suočavaju vlasnici dvorišta i bašti. Čim se završi jedno čišćenje staza i prilaza, nove biljke niču iz zemlje, posebno tokom toplijih i kišovitih dana. Ipak, iskusni baštovani tvrde da postoji jednostavno i jeftino rešenje koje može pomoći u suzbijanju neželjenih biljaka bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Reč je o sodi bikarboni, namirnici koju većina domaćinstava već ima u kuhinji. Njena primena može pomoći u isušivanju nadzemnih delova korova, zbog čega se često koristi kao prirodna alternativa komercijalnim preparatima.

Kako deluje soda bikarbona?

Kada dospe na listove i stabljike biljaka, soda bikarbona može da izazove njihovo isušivanje. Upravo zbog toga se koristi za tretiranje korova na mestima gde ne rastu druge biljke koje želite da sačuvate.

Važno je imati u vidu da soda ne pravi razliku između korova i ukrasnog bilja, pa se mora nanositi pažljivo i ciljano.

Kako pripremiti rastvor?

Za pripremu rastvora potrebno je:

1 ravna kašika sode bikarbone

10 litara vode

nekoliko kapi tečnog sapuna ili malo narendanog sapuna za veš

Sodu bikarbonu sipajte u vodu i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Nakon toga dodajte sapun, koji pomaže da se rastvor duže zadrži na listovima biljke.

Gde se koristi?

Ovaj tretman preporučuje se za:

baštenske staze,

pukotine između ploča i betona,

prostor uz ograde,

zapuštene delove dvorišta,

područja oko plastenika.

Ne preporučuje se primena na lejama sa povrćem, začinskim biljem ili ukrasnim cvećem.

Kada je najbolje vreme za prskanje?

Rastvor je najbolje nanositi tokom suvog i sunčanog dana. Nakon tretmana biljke ne treba zalivati, a ukoliko ubrzo padne kiša, postupak će verovatno morati da se ponovi.

Kod mlađih korova prvi znaci sušenja mogu biti vidljivi već nakon jednog dana.

Na koje korove najefikasnije deluje?

Baštovani navode da soda bikarbona najbolje rezultate daje kod mlađih biljaka sa nežnim listovima, među kojima su:

mišjakinja,

pepeljuga,

pastirska torbica,

mlada kopriva,

mladi izdanci pirevine.

Kod starijih i otpornijih korova sa razvijenim korenom često je potrebno više tretmana ili kombinacija sa ručnim uklanjanjem.

Važno upozorenje

Iako je reč o prirodnom sredstvu, sodu bikarbonu ne treba koristiti prečesto jer može uticati na sastav i kiselost zemljišta. Takođe, preporučuje se izbegavanje primene tokom ekstremno visokih temperatura.

Ukoliko rastvor slučajno dospe na povrće ili ukrasne biljke, potrebno je odmah isprati to mesto većom količinom vode.

Soda bikarbona neće trajno eliminisati svaki korov, ali može biti korisno i ekonomično rešenje za održavanje staza, prilaza i drugih površina u dvorištu bez upotrebe jakih hemijskih preparata.