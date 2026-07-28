Kulikov tvrdi da je Klub vojskovođa Rusije, koji okuplja penzionisane generale i bivše načelnike Generalštaba, predložio formiranje posebne ekspertske grupe koja bi predsednika Vladimira Putina direktno izveštavala o stanju na frontu.

Prema njegovim rečima, nakon što je predlog upućen preko zvaničnih kanala, iz Saveta bezbednosti stigao je odgovor sa zahvalnošću na podršci "specijalnoj vojnoj operaciji", ali bez prihvatanja inicijative.

Kulikov tvrdi da je kasnije lično razgovarao sa Putinom, koji mu je, prema njegovim rečima, rekao da bi mu takva grupa bila korisna ranije, ali da mu u tom trenutku više nije bila potrebna.

Traže potpuno novu organizaciju države

Sagovornici smatraju da bi Rusija trebalo da formira posebno telo po uzoru na ratne strukture iz Drugog svetskog rata, koje bi objedinjavalo vojne, ekonomske i informacione odluke.

Takođe predlažu novi zakonski okvir koji bi, prema njihovim tvrdnjama, omogućio prelazak ekonomije na ratni režim, veću kontrolu strateških resursa i drugačiju organizaciju državnog aparata.

Kritike vođenja rata

Konstantin Sivkov ocenio je da se ruske snage previše oslanjaju na frontalne napade na utvrđene položaje, umesto na manevre kojima bi se protivničke snage opkolile.

Obojica sagovornika smatraju da dodatna mobilizacija trenutno nije najbolje rešenje, već da bi težište trebalo da bude na profesionalnim vojnicima, dobrovoljcima i drugačijoj organizaciji postojećih jedinica.

Kritikovali su i deo odluka koje se odnose na protivvazdušnu odbranu, upotrebu bespilotnih letelica i organizaciju odbrane infrastrukture.

Reč je o iznetim stavovima

Iznete ocene predstavljaju stavove Anatolija Kulikova i Konstantina Sivkova iznete u emisiji "Analitika Ra". One nisu zvanični stav ruskih institucija niti postoje javno dostupne nezavisne potvrde navoda da su informacije namerno uskraćivane predsedniku Rusije.