Ruski predsednik Vladimir Putin odobrio je predlog vlade o ažuriranju odredbi sporazuma o vojnotehničkoj saradnji sa Kazahstanom i Uzbekistanom.

Navedeni dokument objavljen je na zvaničnom portalu pravnih informacija.

Važeći sporazumi predviđaju isporuku vojnih proizvoda, popravku i modernizaciju naoružanja, zajednička naučna istraživanja, stvaranje proizvodnih pogona, obuku stručnjaka i razmenu iskustava.

Sporazum sa Kazahstanom je zaključen 2013. godine, a sa Uzbekistanom 2016. godine.

Od njihovog potpisivanja, nisu napravljene nikakve izmene u ovim sporazumima.