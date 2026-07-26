Zahvaljujući meteorološkom fenomenu El Ninjo, Nemačku bi mogla da očekuje zaista uzbudljiva zima.Dešava se na hiljadama kilometara daleko, usred Pacifika, a ipak se tiče svih nas. Tamo je, tokom poslednjih nedelja, ogromni mehur tople vode izbio na površinu. El Ninjo se vratio - i to ne kao blagi povetarac, već u takvim razmerama da su i najiskusniji meteorolozi postali oprezni.

Proračuni američkih, evropskih i australijskih meteoroloških službi svi idu u istom pravcu: krećemo se ka Super El Ninju. Anomalije temperature okeana mogle bi da dostignu tri stepena iznad normale, lokalno čak i četiri. Takve vrednosti nisu zabeležene još od 1870. godine.

Šta se sada dešava u Pacifiku

U svojoj suštini, El Ninjo je jednostavan fenomen, ali sa ogromnim posledicama. Obično pasati - stalni vetrovi koji duvaju u tropskom pojasu Zemlje - guraju toplu površinsku vodu ka zapadu, prema Indoneziji. Ispred obala Južne Amerike, međutim, iz dubine izranja hladna voda. Upravo taj mehanizam sada počinje da se menja. Pasati slabe, a topla voda počinje da se vraća ka istoku, prema obalama Južne Amerike.

Posledica je lančana reakcija. Iznad pregrejanog okeana uzdiže se vlažan vazduh, menja se takozvana Vokerova cirkulacija, a sa njom se pomeraju i oblasti padavina širom sveta:

Australija i Indonezija postaju suvlje

Peru i Ekvador "tonu" u kišu

A mlazna struja, taj pojas jakih vetrova na oko deset kilometara visine koji upravlja našim vremenom, dobija dodatni podsticaj

Vrelo leto dobija dodatno "pojačanje"

Za ovo leto to nije dobar znak. El Ninjo dodatno zagreva globalnu prosečnu temperaturu, poput pojačivača koji svuda dodaje još nekoliko desetinki stepena. Rekordno tople godine gotovo uvek dolaze nakon snažnih faza El Ninja, kao što je bio slučaj 2016. i ponovo 2024.

Toplotni talasi koje trenutno doživljavamo nisu izazvani El Ninjom, ali su intenzivniji nego što bi bili bez tog dodatnog podsticaja. Jedan ili dva stepena više na gornjem kraju skale čine razliku između regiona koji dostiže 39 ili 41 stepen.

A onda dolazi zima: kakve posledice može imati

Tu stvari postaju posebno zanimljive za nas. Snažan El Ninjo ima neprijatnu osobinu - može da oslabi polarni vrtlog iznad Arktika. Taj ogroman sistem hladnog vazduha funkcioniše poput poklopca koji zadržava ledeni vazduh oko Severnog pola. Kada postane nestabilan, hladan vazduh može da se spusti ka jugu.

Upravo takav signal već se pojavljuje u prvim dugoročnim modelima za zimu 2026/27. Ako se tome pridruži i naglo zagrevanje stratosfere, taj "poklopac" mogao bi potpuno da popusti.

Posledica bi bili prodori hladnog vazduha i sneg čak i u nižim predelima - neposredno nakon jednog od najtoplijih leta ikada zabeleženih.

Ali ne treba izvlačiti preuranjene zaključke

Treba biti realan: prognoza za zimu napravljena u julu nije vremenska prognoza, već statistička procena verovatnoće.

El Ninjo značajno povećava rizik od poremećaja polarnog vrtloga, ali ga ne garantuje. I zima 2015/16. usledila je nakon super El Ninja, ali je u Nemačkoj na kraju bila mnogo blaža nego što se očekivalo, piše ilmeteo.net.

Presudan je trenutak kada bi došlo do poremećaja. Ako se polarni vrtlog "raspadne" u januaru, veće su šanse za sneg i mraz. Ako se to dogodi tek u martu, zima će već biti pri kraju.

Šta sada možemo da uradimo

Narednih šest do osam nedelja daće odgovor. Tek početkom septembra biće jasnije da li će El Ninjo zadržati sadašnji intenzitet ili će oslabiti. Tek tada će moći ozbiljnije da se proceni šta nas očekuje.

Jedno je već jasno: pred nama je zima koju će meteorolozi pažljivo pratiti.

Oni koji planiraju ugradnju toplotne pumpe, naručivanje lož-ulja ili kupovinu zimskih guma trebalo bi da prate razvoj situacije. A oni koji priželjkuju sneg ove godine imaju, u svakom slučaju, nešto više razloga za optimizam nego inače.

(ilmeteo.net)