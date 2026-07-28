Prema navodima državne agencije TASS, koja se poziva na izvor iz ruskog zdravstvenog sistema, Remeslo je prebačen u Državni naučni centar za socijalnu i sudsku psihijatriju "Serbski".

Njegov advokat Sergej Badamšin potvrdio je ovu informaciju i objavio fotografiju ispred ustanove, ali nije naveo zbog čega je njegov klijent prebačen upravo tamo.

Iz centra "Serbski" za sada se nisu zvanično oglašavali.

Tvrdi da je ranije bio prinudno hospitalizovan

Remeslo je već između marta i aprila ove godine proveo oko mesec dana u psihijatrijskoj bolnici u Sankt Peterburgu.

Nakon izlaska tvrdio je da je hospitalizacija bila prinudna i da predstavlja odmazdu zbog njegovih javnih kritika na račun predsednika Rusije Vladimira Putina i načina na koji se vodi rat u Ukrajini.

Preti mu do 10 godina zatvora

Početkom ovog meseca Remeslo je uhapšen u Sankt Peterburgu, a zatim prebačen u pritvorsku jedinicu u Moskvi.

Protiv njega je pokrenut postupak zbog navodnog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci, za šta je u Rusiji zaprećena kazna do 10 godina zatvora.

Za 12. avgust zakazano je ročište pred Basmanim okružnim sudom, koji će razmatrati žalbu na odluku o određivanju pritvora.

Izvor: The Moscow Times, TASS.