Prema pisanju Bloomberga, predstavnici obe najveće američke stranke usaglasili su tekst zakona kojim bi bile proširene postojeće sankcije protiv Irana, ali i uvedene dodatne mere usmerene prema Rusiji.

Kako se navodi, cilj predloga je povećanje ekonomskog pritiska na Moskvu i Teheran.

Nove mere usmerene na kupce ruske energije

Jedna od najznačajnijih odredbi zakona daje predsedniku Sjedinjenih Američkih Država mogućnost da uvede carine državama koje kupuju rusku naftu i prirodni gas.

Predlog predviđa da bi mere mogle da obuhvate pet najvećih kupaca ruskih energenata, kao i pet država za koje Vašington smatra da pomažu Rusiji da zaobiđe postojeće energetske sankcije.

U tekstu zakona, međutim, nisu navedene konkretne zemlje na koje bi se ove mere odnosile.

Večeras prvo glasanje

Iako je među senatorima postignut politički dogovor, zakon još nije usvojen.

Večeras je planirano proceduralno glasanje, nakon čega predlog mora da prođe dalju zakonodavnu proceduru u Kongresu. Tek ukoliko bude usvojen u oba doma, mogao bi da bude upućen predsedniku SAD na potpis.