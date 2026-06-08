U izraelskim napadima na više gradova u južnom Libanu danas je poginulo najmanje pet osoba, a više ljudi je ranjeno. Na meti napada izraelskih vojnih aviona i dronova bila su civilna područja u gradovima Al Harajeb, Krajbe, Zifta i Srifa.

U izraelskom napadu na Al Harajeb, 77 kilometara južno od Bejruta, poginula je jedna osoba, dok su četiri osobe poginule u napadima na grad Zefta u okrugu Nabatija, koji se dogodio u zoru.

Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu na Krajbe. Spasilački timovi iz centra udruženja Al Risala u Srifi, u saradnji sa libanskom vojskom, saopštili su da su pronašli neidentifikovan broj tela iz oblasti Mardž, nakon izraelskog napada na grad.