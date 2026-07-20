Izraelske snage se još nisu povukle iz okoline grada Frun na jugu Libana, zbog čega libanska vojska nije započela raspoređivanje u susednom gradu Zavtar al Garbiji, izjavio je gradonačelnik Fruna Hasan Bazi, suprotstavljajući se ranijem saopštenju libanske vojske da je ponovo uspostavila kontrolu nad južnim gradovima.

Bazi je za Al Džaziru rekao da u Frunu nije bilo novih pomeranja i da stanje na terenu ostaje nepromenjeno.

"Ovo su samo reči. U gradu Frun nije bilo novih razvoja događaja. Situacija ostaje ista", rekao je Bazi.

Prema njegovim rečima, libanska vojska još nije počela razmeštanje u Zavtar al Garbiji, jer se izraelske snage i dalje nalaze na periferiji tog grada.

Ranije je libanska vojska saopštila da je preuzela kontrolu nad pojedinim gradovima na jugu zemlje, nakon što su pokrenute pilot-zone za predaju područja koja su bila pod izraelskom kontrolom.

Ove zone predstavljaju, prema navodima zvaničnika, korak u procesu stabilizacije juga Libana.