Tvrde da su uništili više od 20 hangara i da su ubili više desetina američkih vojnika, prenosi grčki portal Pronjuz.

Izraelski mediji su ranije izvestili da je, kada je iranska raketa pogodila aerodrom u Akabi, udar bio vidljiv iz izraelskog grada Ejlata.

U Kuvajtu su iranske rakete pogodile vazduhoplovnu bazu Ali Al Salem i američki centar za komunikacije.

Uništen je i sistem za rano upozoravanje, a iranska državna televizija je čak objavila satelitske snimke koji to, prema njihovim tvrdnjama, prikazuju.

U iranskom raketnom napadu pogođen je i Međunarodni aerodrom u Erbilu, na severu Iraka, gde satelitski snimci, prema navodima Irana, otkrivaju oštećenja na stanici za zemaljsku podršku i objektu za održavanje američkih izviđačkih aviona.

Ovi napadi predstavljaju deo niza uzajamnih udara između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Iran navodi da gađa „izvore agresije“ kao odgovor na prethodne američke napade na iransku teritoriju.