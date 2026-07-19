Izraelske vazduhoplovne vlasti sumnjaju da je oštećenje aviona kompanije Israir na aerodromu Luton u Londonu prošle nedelje bilo namerno i politički motivisano, objavio je danas izraelski Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema tim navodima, Izrael sumnja da je do oštećenja aviona došlo sa "nacionalističkom" namerom i u kontaktu je sa nadležnim britanskim organima kako bi utvrdio da li je incident zaista bio posledica namernog delovanja.

Kompanija Israir ranije je saopštila da je to bio treći slučaj u manje od godinu dana da je neki njen avion oštećen na londonskom aerodromu Luton, što je dodatno pojačalo sumnje da nije reč o slučajnosti.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, kada je avion Israira, koji je trebalo da poleti, oštećen dok ga je vozilo za vuču aviona pomeralo po pisti.

Oko 300 putnika ostalo je nekoliko sati u letelici na aerodromskoj platformi.

Israir je za tri slučaja oštećenja optužio upravu aerodroma Luton, navodeći da, prema njihovim saznanjima, rukovodstvo aerodroma nije sprovelo odgovarajuću istragu o tim incidentima.