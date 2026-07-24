Vlasti su pozvale građane da ostanu mirni i da se sklone na najbliža bezbedna mesta.

Nedugo zatim, Iran je saopštio da je izveo napade bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu, kao i na vazduhoplovnu bazu Al Azrak u Jordanu.

Prema navodima Teherana, bespilotne letelice tipa „Araš“ pogodile su rezervoare za gorivo, skladišta vojne opreme, hangare za avione i objekte u kojima je smešteno osoblje američkih oružanih snaga.

Bahrein se poslednjih dana nalazi u središtu rastućih tenzija na Bliskom istoku, dok Iran nastavlja napade za koje iranska strana tvrdi da predstavljaju odgovor na ponovno izbijanje sukoba u regionu, piše Pronjuz.