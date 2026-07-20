Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u SAD, ocenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana.

"Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen, ni na koji način, ni pod kakvim okolnostima, dok bude u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je naveo da se Netanjahu navodno "bori protiv Islamske Republike Iran", za koju je izneo tvrdnje da je "nedavno ubila 52.000 nedužnih demonstranata", kao i da je "tokom prethodnih 47 godina ubijala američke vojnike i druge ljude".

On je ocenio da bi, umesto Netanjahua, trebalo da budu uhapšeni "ljudi koji su doveli Iran u dosad nezabeleženu spiralu smrti i razaranja".

"To je nešto čime je trebalo da se pozabave prethodni predsednici još pre mnogo godina", poručio je Tramp.

Prethodno je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio da je u "aktivnim konsultacijama" sa pravnim odeljenjem grada Njujorka o mogućnosti da se uhapsi izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

U intervjuu za "Njujork tajms", Mamdani je izjavio je da njegova administracija još razmatra da li da se uhapsi izraelski premijer Benjamin Netanjahu ukoliko u septembru ove godine dođe u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Verujem da je izraelskom premijeru Netanjahuu mesto u Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom. Videćete, to mišljenje dele mnogi zbog onoga što su njegove akcije prouzrokovale tokom niza godina", rekao je Mamdani i dodao da nije siguran da li ima pravni osnov da naredi Njujorškoj policijskoj upravi kojom rukovodi da liši slobode Netanjahua.

Prema rečima gradonačelnika Njujorka, spreman je da učini sve što mu dozvoljava zakon u Njujorku, ali ne i da samostalno menja zakone samo da bi uhapsio Netanjahua.