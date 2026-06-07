Ljudi u kamionu su se vraćali u Niger sa proslave muslimanskog praznika Kurban-bajrama u Maliju kada se kamion pokvario otprilike 80 kilometara od Asamake, graničnog prelaza iz Alžira u Niger, javili su BBC i Juronjuz.

Dve osobe su preživele 80 kilometara hoda od pokvarenog kamiona do Asamake u potrazi za vodom i obavestile vlasti u gradu.

"Lišeni vode i nemoćni da poprave vozilo uprkos naporima vozača, njegovog pomoćnika i putnika, putnici su se našli zarobljeni u srcu neprijateljskog okruženja gde ekstremne temperature i nedostatak vode izuzetno otežavaju preživljavanje“, rekli su zvaničnici.

Zvaničnici su rekli da je kamion skrenuo sa putanje kroz pustinju i, kada njihov kamion nije mogao da bude popravljen, na kraju su podlegli smrti jer su previše dana bili bez vode.

49 ljudi pronađenih ispod kamiona sahranila je spasilačka ekipa u masovnoj grobnici.

Takva putovanja preko pustinje nose rizik od smrti na tačno onaj način na koji su ovi putnici umrli, rekao je Čehuo Azizu, koji vodi nevladinu agenciju u Nigeru.

„Protiv ovoga radimo godinama“, rekao je. "Upozoravamo vozače, putnike i sve osobe uključene u imigracione aktivnosti o riziku prelaska pustinje. Ovaj nedavni incident nije neuobičajen.“

Na povratku, isti spasilački tim je izvestio da je naišao na drugi kamion sa više od 60 ljudi koji se pokvario tri dana ranije.

Tim je dao vodu ljudima i pomogao im da poprave vozilo, prenosi Upi.com.

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