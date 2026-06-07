Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja. To je crnogorskim medijima potvrđeno iz policije u Beranama.

Ranije danas Gorska služba spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spasavanja.















