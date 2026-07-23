Prava drama odvija se u nemačkom Regensburgu, gde je u toku talačka kriza nakon što je naoružani muškarac upao u jednu banku i zarobio više osoba, prenosi nemački Bild.

Prema navodima policije, incident se dogodio oko 14.50 časova, kada je osumnjičeni, za kog se veruje da je bio naoružan nožem, ušao u filijalu banke i uzeo taoce.

Jedna osoba životno ugrožena

Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba zadobila je teške povrede i nalazi se u životnoj opasnosti.

Spasilačke ekipe uspele su da uspostave vizuelni kontakt sa povređenom osobom, ali za sada nije poznato da li se ona i dalje nalazi pod kontrolom otmičara ili joj je već ukazana medicinska pomoć.

Policija veruje da se u banci i dalje nalazi više ljudi.

Specijalci opkolili banku

Na terenu se nalazi veliki broj pripadnika policije, uključujući specijalne jedinice i policijski helikopter.

U ovom trenutku policajci još nisu ušli u zgradu, dok traje procena situacije i pokušaji da se kriza reši bez dodatnog ugrožavanja talaca.

Motiv napada za sada nije poznat, a policija je saopštila da otmičar do ovog trenutka nije izneo nikakve zahteve.

Građanima je upućen apel da izbegavaju područje oko banke dok traje policijska akcija.

Izvor: Bild