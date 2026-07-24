U prvih šest meseci ove godine Folksvagen je ostvario prihod od 158,1 milijardu evra, dok je operativna dobit pala za gotovo 12 odsto, na 5,93 milijarde evra, prenosi "Viršaftsvohe".

Neto dobit Folksvagena samo u drugom kvartalu 2026. pala je za 32,9 odsto, sa 2,29 milijardi na 1,54 milijarde evra.

Operativna marža skliznula je na 3,8 odsto, najniži nivo od pandemijske 2020. godine, dok je kompanija zadržala cilj da do kraja godine ostvari maržu između četiri i 5,5 odsto.

Ukupne isporuke vozila u drugom tromesečju 2026. smanjene su za gotovo devet odsto, na 2,08 miliona automobila, dok je na kineskom tržištu prodaja potonula za više od trećine, na 424.300 vozila, prenosi "Handelsblat".

Uprava Folksvagena navodi da su, pored cenovnog rata u Kini, poslovanje dodatno opteretile američke carine, geopolitičke tenzije, ratovi, sve jača konkurencija i jednokratni troškovi od oko 900 miliona evra.

Generalni direktor Oliver Blume ocenio je da restrukturiranje kompanije već daje rezultate, ali je naglasio da je potrebno dodatno smanjenje troškova.

Finansijski direktor Arno Antlic upozorio je da je profitabilnost i dalje "na neprihvatljivo niskom nivou" i ocenio da su novi rezultati još jedno upozorenje da su neophodne odlučne mere.

Folksvagen planira da do kraja decenije smanji opšte troškove za dodatnih 11 milijardi evra, a iz tog cilja proizlazi plan za ukidanje oko 50.000 radnih mesta, pre svega u administrativnim i indirektnim poslovima.

Ove mere bi bile dodatak već postojećem planu prema kojem Folksvagen do 2030. godine namerava da ukine 50.000 radnih mesta u Nemačkoj, od čega 35.000 u okviru matičnog brenda.

Novi planovi su naišli na snažan otpor sindikata, radničkog saveta i pokrajine Donje Saksonije, koja sa 20 odsto vlasništva ima značajan uticaj u nadzornom odboru kompanije.