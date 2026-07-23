U tržnom centru Milaneo u Štutgartu 47-godišnja žena izbodena je nožem, a potom zapaljena, piše Bild.

Policija je u početku blokirala ceo objekat kako bi sprečila napadača da pobegne. Kasnije su saopštili da je osumnjičeni uhapšen izvan tržnog centra.

„Danas oko 10.15 časova primili smo brojne pozive u Operativni centar policije u Štutgartu. Povod je bio napad na 47-godišnju ženu u jednom tržnom centru u severnom delu Štutgarta“, izjavio je portparol policije Timo Brener za Bild.

Prema njegovim rečima, žrtva je „trenutno na hitnoj operaciji“.

Napadač pobegao iz tržnog centra

Osumnjičeni napadač (54) u početku je bio u bekstvu, ali je u međuvremenu uhapšen.

„Oko 12.10 časova naši pripadnici uhapsili su 54-godišnjeg nemačkog državljanina u području Bokelštrase. Muškarac je u vezi ili je bio u vezi sa oštećenom“, rekao je portparol policije Brener.

Prema navodima policije, muškarac je neposredno pre napada bio zajedno sa ženom u tržnom centru, kada je iznenada više puta ubo nožem, a zatim je zapalio.

Policija je pokrenula veliku akciju i potpuno blokirala tržni centar u Štutgartu. Svi ulazi i izlazi iz centra Milaneo bili su zatvoreni, a u potragu je bio uključen i policijski helikopter koji je nadgledao šire područje.

Policijske snage pretražile su tržni centar, ali su osumnjičenog pronašle izvan objekta. U međuvremenu je Hitna pomoć zbrinula teško povređenu 47-godišnjakinju, koja je zadobila povrede opasne po život.

Uprkos velikoj policijskoj akciji, policija je naglasila da trenutno ne postoji opasnost za građane. Motiv napada za sada nije poznat. Istražitelji prikupljaju tragove u zgradi i analiziraju snimke nadzornih kamera. Napad se dogodio na prvom spratu tržnog centra. U međuvremenu je rad tržnog centra Milaneo nastavljen.

Muškarac, nemački državljanin, trebalo bi da u petak 24. jula, na zahtev tužilaštva, bude izveden pred istražnog sudiju.