Grupa plaćenika iz Nemačke i Velike Britanije koji su se borili za ukrajinske oružane snage ubijena je u šumskom pojasu na liniji fronta u Zaporoškoj oblasti, preneo je danas TASS pozivajući se na ruske snage bezbednosti.

Kako se navodi, dokumenti pronađeni kod poginulih ukazuju na njihovu pripadnost.

"Grupa stranih plaćenika ubijena je u šumskom pojasu u Zaporoškoj oblasti. Prema dokumentima, bili su Nemci i Britanci", saopštile su snage bezbednosti.

Među poginulima, kako je precizirano, su Džejson Largan Džejsi, rođen 2003. godine i Laterman Filip Maksimilijan, rođen 2000. godine.

Prema navodima snaga bezbednosti, neki od poginulih bili su vojnici iz 113. odvojene brigade teritorijalne odbrane Ukrajine i odvojenog bataljona specijalnih snaga, međutim, svi su bili raspoređeni u 3. jurišni bataljon puka "Skala".

Podsetimo, rusko vojno osoblje uništilo je nekoliko ukrajinskih uporišta i centara za kontrolu dronova u Harkovskoj i Sumskoj oblasti, rekao je predstavnik ruske grupe "Sever" za RIA Novosti.

"Tokom izvršavanja borbenih zadataka, posade sistema TOS-1A iz grupe snaga „Sever“ izvršile su četiri vatrene misije tokom noći, napadajući uporišta i koncentracije pripadnika ukrajinskih oružanih snaga“, rekao je izvor agencije.

Borci su pogodili četiri uporišta i eliminisali do dvadeset ukrajinskih vojnika, navodi ruska strana.

