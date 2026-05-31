Odbrambene snage Izraela (IDF) ponovo su izdale upozorenje o evakuaciji velikih razmera za ceo južni Liban.

"S obzirom na to da je teroristička organizacija Hezbolah prekršila sporazum o primirju i da napada izraelski domaći front, IDF je primoran da se snažno bori protiv njih, posebno u vašim oblastima", poručio je stanovništvu južnog Libana portparol izraelske vojske pukovnik Avičaj Adrai, u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, svaka zgrada koju Hezbolah koristi u vojne svrhe može da postane meta.

"Svako ko je u blizini operativaca Hezbolaha, njihovih objekata ili njihovog oružja rizikuje svoj život", dodao je Adrai.

U međuvremenu, kako navodi Tajms of Izrael, hiljade dece koja žive u zajednicama duž libanske granice ostale su kod kuće nakon što je Komanda domaćeg fronta zatvorila obrazovne ustanove usred raketne i dronske vatre Hezbolaha.

U Gornjoj Galileji i severnom Golanu obrazovne aktivnosti su dozvoljene samo unutar zgrade ili u području gde se u sklonište može doći na vreme, prenosi Tanjug.

