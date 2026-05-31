Češka Republika će "verovatno" propustiti cilj NATO-a da poveća vojne izdatke na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda ove godine, rekao je češki premijer Andrej Babiš.

"Učinićemo sve što možemo da ispunimo obećanje", rekao je Babiš u intervjuu za Fajnenšel tajms, dodajući da se njegova vlada bori sa budžetskim deficitom zbog prekomerne potrošnje njegovog proevropskog prethodnika i da za vojne potrebe trenutno može da izdvoji samo dva odsto iz budžeta.

Babiš je rekao da je Prag posvećen ispunjenju novog cilja NATO-a od 3,5 odsto BDP-a do 2035. godine, ali da bi saveznici NATO-a trebalo da se više fokusiraju na poboljšanje kapaciteta nego na ciljeve izdataka, kojima bi lako moglo da se manipuliše.

Češki predsednik Petr Pavel je u sukobu sa Babišovom vladom oko njenih planova da smanji odbrambene izdatke u budžetu za 2026. godinu, navodi Rojters i podseća da je Pavel u martu upozorio da vojni izdaci ne odgovaraju rastućim bezbednosnim pretnjama i obavezama NATO-a u pogledu izdataka.