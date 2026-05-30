"Prvi uređaji su instalirani i rade", citira ministra estonski javni servis ERR.

Prema podacima ERR-a, prvi stacionarni uređaji za detekciju i praćenje dronova instalirani su na tri dela kopnene granice u jugoistočnoj Estoniji između graničnog prelaza Luhama na estonsko-ruskoj granici i spoja estonske, letonske i ruske granice.

Napominje se da estonski Odbor za policiju i graničnu stražu trenutno nabavlja opremu za sledeće delove granice.

Taro je ranije izvestio da bi snabdevanje Estonije modernim sistemima odbrane od dronova moglo da košta približno 500 miliona evra.

Poslednjih godina, Rusija je primetila neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva to "odvraćanjem ruske agresije". Kremlj je napomenuo da Moskva ne predstavlja pretnju nikome, ali neće ignorisati akcije koje potencijalno predstavljaju pretnju njenim interesima.