Estonska policija i granična straža postavile su prve stacionarne sisteme za otkrivanje i praćenje dronova na granici sa Rusijom, a planirano je da do kraja godine čitava istočna granica bude pokrivena takvom opremom.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Estonije, prvi sistemi za otkrivanje dronova postavljeni su na tri deonice kopnene granice u jugoistočnom delu zemlje, između tromeđe Estonije, Letonije i Rusije i graničnog prelaza Luhama, prenosi portal Err.ee.

"Prvi uređaji su postavljeni i već funkcionišu. Ovo je tek početak, cilj nam je mreža za nadzor dronova koja će pokrivati celu Estoniju. Nedavni incidenti sa dronovima pokazali su da smo realno procenili pretnje i doneli promišljene odluke. Naša istočna granica je dobro obezbeđena, a unapređenje kapaciteta za otkrivanje dronova doprinosi bezbednosti cele Evrope", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Estonije Igor Taro.

Estonska policija i granična straža predstavile su Taru napredak radova na izgradnji granične infrastrukture u blizini područja poznatog kao "Satse čizma", kao i stanje postavljanja nadzornih sistema duž reke Piusa.

Na lokacijama koje još nisu pokrivene stacionarnom opremom demonstrirana je upotreba novih mobilnih sistema za nadzor.

Ministarstvo je saopštilo da su u toku nabavke dodatne opreme za naredne deonice granice, dok građevinski i pripremni radovi teku prema planu, a na pojedinim mestima i brže od predviđenog roka.