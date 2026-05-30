Italija će poslati oko 100 vojnika i nekoliko borbenih aviona u Rumuniju da učestvuju u obuci rumunskih oružanih snaga. Obuka će početi 15. juna i trajaće najmanje mesec dana, prenose "RIA Novosti" pisanje italijanskih medija.

Kako se navodi, nije u pitanju misija NATO za kontrolu vazdušnog prostora, već poseban program obuke za rumunske trupe. Ona će se odvijati u vazduhoplovnoj bazi u blizini grada Kostance, gde je stacionirano oko 4.500 američkih vojnika.

"Ovo je bila prethodno planirana operacija koja nije otkrivana u javnosti, a koja je postala još hitnija nakon eksplozije u Galacu", piše "Republika".

Rumunsko Ministarstvo odbrane je u petak saopštilo da je dron udario u krov zgrade u Galacu, povredivši dve osobe. Vlasti zemlje okrivile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze. Štaviše, rumunska vojska nije presrela dron, uprkos tome što ga je pratila radarskim sistemima. Rumunski predsednik Nikušor Dan je izjavio da je zbog incidenta odlučeno da se ruski generalni konzul u Konstanci proglasi personom non grata i da se zatvori ruski generalni konzulat u tom gradu.

Ruski predsednik je istakao da nije u toku sa detaljima o incidentu koji se dogodio, te je zamolio novinare da mu pojasne ko tvrdi da je u pitanju ruski dron.

"Gospođa fon der Lajen nije bila u Rumuniji. Ona nije istraživala ostatke tog drona", rekao je Putin, nakon pojašnjenja i istakao da je nemoguće reći čiji je dron dok ne bude urađena ekspertiza.

On je podsetio da je i ranije bilo optužbi da su dronovi koji su pali na teritoriju evropskih zemalja bili ruski dronovi, ali da se na kraju ispostavilo da nisu imali nikakve veze sa Rusijom.

"Jer znamo da su i Finsku uletali ukrajinski dronovi, i u Poljsku, i u neke zemlje Baltika. Prva reakcija je bila potpuno ista kao sada u Rumuniji: 'Upomoć, Rusi dolaze, Rusi napadaju'. Potom se nakon kratkog vremena ispostavilo da to nema nikakve veze sa ruskim bespilotnim letelicama, već da su to dronovi ukrajinskog porekla, koji su skrenuli sa kursa", istakao je Putin.

Ruski lider je istakao da smatra da je i u ovom slučaju najverovatnije reč upravo o takvoj situaciji.

"Ali ako nam daju neke objektivne podatke – kao što smo i mi nekada predali, recimo, predstavnicima američke administracije informacije i ostatke dronova koji su pokušali da pogode jednu od rezidencija predsednika RF – mi smo ih jednostavno predali na ekspertizu. Neka oni sada predaju nama, mi ćemo sprovesti objektivnu istragu i tek tada, u tom slučaju, ćemo dati ocenu onoga što se dogodilo", zaključio je ruski predsednik