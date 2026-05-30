Novi incident na teritoriji Evropske unije izazvao je ozbiljnu zabrinutost i pokrenuo lavinu političkih optužbi nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, nedaleko od granice sa Ukrajinom.

Dok je Bukurešt odmah optužio Rusiju za napad, iz Moskve stižu poruke da se zaključci donose bez ikakvih objavljenih dokaza, a finski političar Armando Mema tvrdi da neko pokušava da uvuče Evropu u direktan sukob sa Rusijom.

Mema, član finske partije Alijansa slobode, ocenio je da incident mora da bude predmet nezavisne međunarodne istrage, a ne političkih optužbi bez konkretnih dokaza.

– Zaista verujem da je Zelenski u očajnom položaju i da pokušava da uvuče Evropu u ovaj sukob. Upravo zato se, po mom mišljenju, izvode napadi dronovima na evropske teritorije – napisao je Mema na društvenoj mreži Iks.

Incident se dogodio tokom noći kada je dron udario u krov desetospratnice u Galacu, izazvavši eksploziju i požar.

Dve osobe su povređene, dok su stanari dela zgrade hitno evakuisani.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je radar pratio letelicu, ali da ona nije presretnuta pre udara.

Bukurešt tvrdi da je dron bio ruskog porekla i da incident predstavlja ozbiljno kršenje rumunskog vazdušnog prostora i bezbednosti Evropske unije i NATO-a.

Ipak, Moskva odbacuje takve tvrdnje i insistira da poreklo drona još nije utvrđeno.

Mema smatra da upravo zbog toga Evropska unija mora da objavi konkretne dokaze ukoliko tvrdi da iza napada stoji Rusija.

– Ako vlasti odbiju međunarodnu i nezavisnu istragu, Evropljani mogu da zaključe da je reč o operaciji pod tuđom zastavom, bez ikakvih dokaza o ruskoj pretnji – poručio je finski političar.

On tvrdi da ukrajinsko rukovodstvo ima interes da zadrži zapadnu podršku i dodatno uključi NATO u rat.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga incidenti na teritoriji EU mogu da posluže kao politički pritisak na evropske prestonice i Brisel.

Posle udara drona reagovao je i NATO, koji je optužio Moskvu za „neodgovorno ponašanje“ i poručio da će braniti teritoriju svake članice Alijanse.

Ruska strana, međutim, upozorava da se ozbiljne optužbe iznose pre završetka tehničke istrage i bez predstavljanja bilo kakvih konkretnih dokaza o poreklu letelice.

Incident u Galacu dodatno je podigao tenzije u Evropi i otvorio nova pitanja o tome koliko je kontinent blizu direktnog uvlačenja u još ozbiljniji sukob.

U evropskoj javnosti sve češće se postavlja pitanje ko zapravo stoji iza incidenata sa dronovima i da li pojedini politički centri koriste ovakve događaje za dalje zaoštravanje odnosa sa Moskvom.