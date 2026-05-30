Ruski predsednik je istakao da nije u toku sa detaljima o incidentu koji se dogodio, te je zamolio novinare da mu pojasne ko tvrdi da je u pitanju ruski dron.

"Gospođa fon der Lajen nije bila u Rumuniji. Ona nije istraživala ostatke tog drona", rekao je Putin, nakon pojašnjenja i istakao da je nemoguće reći čiji je dron dok ne bude urađena ekspertiza.

On je podsetio da je i ranije bilo optužbi da su dronovi koji su pali na teritoriju evropskih zemalja bili ruski dronovi, ali da se na kraju ispostavilo da nisu imali nikakve veze sa Rusijom.

"Jer znamo da su i u Finsku uletali ukrajinski dronovi, i u Poljsku, i u neke zemlje Baltika uletali su ukrajinski dronovi. Prva reakcija je bila potpuno ista kao sada u Rumuniji: 'Upomoć, Rusi dolaze, Rusi napadaju'. Potom se nakon kratkog vremena ispostavilo da to nema nikakve veze sa ruskim bespilotnim letelicama, već da su to dronovi ukrajinskog porekla, koji su skrenuli sa kursa", istakao je Putin.

Ruski lider je istakao da smatra da je i u ovom slučaju najverovatnije reč upravo o takvoj situaciji.

"Ali ako nam daju neke objektivne podatke – kao što smo i mi nekada predali, recimo, predstavnicima američke administracije informacije i ostatke dronova koji su pokušali da pogode jednu od rezidencija predsednika RF – mi smo ih jednostavno predali na ekspertizu. Neka oni sada predaju nama, mi ćemo sprovesti objektivnu istragu i tek tada, u tom slučaju, ćemo dati ocenu onoga što se dogodilo", zaključio je ruski predsednik.